AP: ABD'de öldürülen MIT profesörü ile Brown Üniversitesi saldırısı arasındaki bağlantı araştırılıyor

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden MIT profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırı arasındaki bağlantılar araştırılıyor. Yetkililer, olayın İran bağlantılı olabileceği iddialarını da değerlendiriyor.

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırı arasındaki bağlantının araştırıldığı öne sürüldü.

Norfolk Bölge Savcılığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki fizikçi ve nükleer füzyon bilimcisi Loureiro, 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğradı.

Loureiro'nun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Associated Press'e (AP) konuşan ve devam eden soruşturma nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, yetkililerin 13 Aralık'ta Brown Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırı ile MIT profesörü Nuno Loureiro'nun evinde uğradığı silahlı saldırı arasındaki bağlantıyı araştırdığını ileri sürdü.

FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.

Saldırının İran bağlantılı olabileceği iddiası

Öte yandan, basında yer alan haberlere göre, İsrailli yetkililer, Loureiro'nun öldürülmesinin İranlı bir operatör tarafından düzenlenmiş hedefli bir saldırı olabileceğini iddia etti.

Yetkililer, İran'ın nükleer programı etrafında artan gerilimlere dikkati çekerken, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) konuya ilişkin resmi bir değerlendirmede bulunmadı.

Kampüste silahlı saldırı

ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
