MİT, PKK/YPG'nin Ayn el-Arab sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Ayn el-Arab sorumlusu 'Bahoz Afrin' kod adlı teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye sınırında güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden 'Bahoz Afrin' kod adlı teröristin sansasyonel eylem arayışında olduğu yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine Suriye uyruklu terörist, MİT'in öncelikli hedef listesine eklendi ve takibi alındı. Planladığı eylemin son aşamasında olduğu belirlenen terörist, Suriye'de düzenlenen başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Ayn el-Arab'a sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını aktardı.