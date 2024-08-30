MİT, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi. Operasyon sonucunda, terör örgütünün bomba yapımında önemli rol oynayan bu iki isim etkisiz hale getirildi. MİT'in başarılı operasyonu, terör örgütünün faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu.
MİT, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi