Üç şehir arası MİT dolandırıcılığı; Tokat'a geldiler, Sivas'ta yakalandılar

İSTANBUL'dan Tokat'a gelen ve kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtarak telefonda konuştukları Güler E.'nin (66) para ve ziynet eşyalarını alıp, dolandıran 2 şüpheli, Sivas Havalimanı'nda yakalandı.

Olay, 21 Haziran'da Tokat Yeni Mahalle'de meydana geldi. Güler E.'yi cep telefonuyla arayan kişiler, kendilerini MİT personeli olarak tanıttı. Güler E'ye adının bir suç olayına karıştığı yalanını söyleyen şüpheliler, evdeki para ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini belirterek baskı kurdu. Telefon görüşmesinin ardından İstanbul'dan kara yoluyla Tokat'a gelen şüpheliler, Güler E.'nin ikametine giderek 1 tam, 5 yarım, 12 çeyrek altın ile 60 bin lira parasını alıp kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

KGYS KAMERALARI TAKİBE ALDI

İhbar sonrası Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile güzergah analizlerini titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin Ö.A. (21) ve E.K. (24) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin takibi sonucu, şüphelilerin dolandırıcılık olayının ardından kara yoluyla Sivas'a geçtikleri ve buradan hava yoluyla yeniden İstanbul'a kaçmaya hazırlandıkları belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla dün Ö.A. ve E.K.'yi Sivas Havalimanı'nda yakaladı. Şüpheliler Sivas'taki işlemlerinin ardından Tokat'a sevk edildi.

SAHTE DOLARLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada; kadından aldıkları para ve ziynet eşyalarının tamamı eksiksiz olarak ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinden 2 adet sahte 50 dolar çıktı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı