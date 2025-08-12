MİT, Nazım Hikmet'in Arşiv Belgesini Yayınladı

MİT, Nazım Hikmet'in Arşiv Belgesini Yayınladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı, şair Nazım Hikmet Ran'a ait çizim ve şiirlerin yer aldığı arşiv belgesinin gizliliğini kaldırarak, bu belgeleri resmi internet sitesinde paylaştı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), şair Nazım Hikmet Ran'a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı arşiv belgesinin gizliliğini kaldırdı.

MİT'in resmi internet sitesinde, 'Özel Koleksiyon' sekmesi başlığı altında yer alan 'belgeler' kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Paylaşılan arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası, bir çizim ile 1950 tarih notu ve 'Davet' şiirine ait dizeler yer aldı.

'Davet' şiirinin dizeleri ise şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine, bu hasret bizim..."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'den 27 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe'den 27 yıl sonra bir ilk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek

Tarihi komisyondan üçüncü toplantı! Haftaya o isimler de gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.