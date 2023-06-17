MİT, MLKP'nin Suriye sorumlularından birini etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) sözde Suriye sorumlularından olan ve terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, 'Yılmaz Behrareş' kod adlı Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2000 yılından itibaren MLKP'nin Türkiye'deki silahlı örgütü olan Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK) sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve PKK ile yakın ilişki içinde bulunan Osman Nuri Ocaklı, 2014 yılının kasım ayında Irak/Kandil Alanı'na geçti. Ardından 2015 yılında Suriye/Ras-El Ayn bölgesinde faaliyet yürütmeye başlayan ve 2018 yılının nisan ayından itibaren Türkiye-Suriye arasındaki illegal geçişlerden sorumlu olan terörist Ocaklı, MLKP Suriye eski sorumlusu 'Baran' kod adlı Bayram Namaz'ın sağ kolu ve örgütün Suriye'deki 3'üncü adamı konumunda yer aldı. 2019 yılında Bayram Namaz'ın etkisiz hale getirilmesi sonrasında sözde 'MLKP Suriye Sorumlusu' olarak görevlendirilen 'Ahmet Şoreş' kod adlı Zeki Gürbüz'ün yardımcısı olarak faaliyet yürütmeye başlayan terörist Ocaklı, 2022 yılının temmuz ayından itibaren Suriye/Ayn El Arap'ta sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti.

Geçmişte MLKP adına Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren ve son süreçte Bursa'daki cezaevi saldırısı da dahil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden terörist Ocaklı, MİT'in hedef listesine alındı. PKK/KCK mensupları ile birlikte Suriye'de ve Türkiye'de bulunan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Ocaklı, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. Terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan Ocaklı, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. MLKP'nin Suriye'deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından ocak ayında etkisiz hale getirilen 'Ahmet Şoreş' kod adlı Zeki Gürbüz'den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden biri olan Osman Nuri Ocaklı'nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.