MİT kamu kurumlarını hedefleyen casusluk şebekesini çökertti, 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MİT, savunma sanayisi ile kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedefleyen siber casusluk şebekesini çökertti. Operasyonda şebekeyle bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.
MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucu savunma sanayisi ve kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi, 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA