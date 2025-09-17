Haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile güvenlik meselelerini görüştü. Türkiye'nin Suriye'ye desteği ve DEAŞ ile mücadele konuları ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.
Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.
Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.
Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.
Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
