Haberler

MİT Başkanı Kalın, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak ikili ve bölgesel konularda görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MSC'ye katılan Kalın, konferansta, ikili ve bölgesel konular, İran, Gazze, Suriye, Kuzey Afrika, istihbarat diplomasisi, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik konularında yabancı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

62. Münih Güvenlik Konferansı

Savunma ve dış politika alanında dünyanın önde gelen platformlarından 62. Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde Münih'te devam ediyor.

Konferansa katılan liderler ve üst düzey yetkililer, oturumlara katılıyor.

Güvenlik ve küresel gelişmelerin ele alındığı konferans yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
Suyla dolan caddede sörf yaptı

Suyla dolan caddede yaptığıyla gündem oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı

Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme