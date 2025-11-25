MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da Gazze İçin Toplantı Yaptı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile arabulucu ve garantörler olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır'da gerçekleştirilen toplantıda, Gazze Şeridi'nde İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması görüşüldü. Tarafların, ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalındığı belirtildi.

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizildi.