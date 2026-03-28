ABD'nin Mississippi eyaletinde tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Mississippi eyaletinde bir geçitte meydana gelen tren ve minibüs çarpışmasında 5 kişi hayatını kaybetti. Minibüsteki tek kurtulan yolcu hastaneye kaldırıldı.
Stone County Adli Tıp Uzmanı Wayne Flurry, tren ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden 5 kişinin de minibüste olduğunu bildirdi.
Flurry, minibüsteki tek kurtulan yolcunun helikopterle hastaneye nakledildiğini belirtti.
Trende bulunanların yaralandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Irmak Akcan