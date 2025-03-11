ABD'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü

ABD'de meydana gelen kazada içerisinde bir pilot ve iki sağlık görevlisinin bulunduğu bir hava ambulans yere düştü.

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde,bir hava ambulansının düştüğü açıklandı. Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde düşen helikopterde 3 kişinin bulunduğu açıklandı.

HELİKOPTERDE BİR PİLOT VE İKİ SAĞLIK ÇALIŞANI BULUNUYORDU

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkililerinin açıklamasında ilk belirlemelere göre hava ambulansının içinde pilot ve 2 hastane çalışanının bulunduğu aktarıldı. Açıklamada helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.