ABD'nin Mississippi kentindeki silahlı saldırılarda 6 kişi öldürüldü

Güncelleme:
ABD'nin Mississippi eyaletinde birbirine bağlantılı silahlı saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şerif, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

WEST ABD'nin Mississippi kentinde birbiriyle bağlantılı silahlı saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alabama sınırındaki West Point kasabasında "masum canların" kaybedildiğini belirtti.

Şerif, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada ise 3 ayrı konumdaki silahlı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
