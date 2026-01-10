ABD'nin Mississippi kentindeki silahlı saldırılarda 6 kişi öldürüldü
ABD'nin Mississippi eyaletinde birbirine bağlantılı silahlı saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şerif, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alabama sınırındaki West Point kasabasında "masum canların" kaybedildiğini belirtti.
Şerif, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada ise 3 ayrı konumdaki silahlı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.