Miss Universe 2025'te Şeffaflık Tartışmaları: Meksikalı Fatima Bosch'un Zaferi

Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışması'nı Meksikalı Fatima Bosch'un kazanması, ülkede "şeffaflık eksikliği" ve yarışmanın adil olup olmadığına dair tartışmalara yol açtı.

Meksika basınına göre, yarışma sırasında iki jüri üyesinin istifa etmesi, jüri üyesi Omar Harfouch'un seçim sürecinde "manipülasyon" iddialarında bulunması ve organizasyonun ortak sahiplerinden Raul Rocha'nın yarışmayı kazanan Bosch'un babasıyla "iş ilişkisi" olduğu yönündeki söylentiler tartışmaları daha da büyüttü.

Meksikalı 25 yaşındaki Fatima Bosch'un Miss Universe 2025'i kazanması ülkede sevinç yaratırken, yarışmanın şeffaf olup olmadığı tartışmalarının gölgesinde kaldı.

Miss Universe Organizasyonu Başkanı Raul Rocha, istifa eden jüri üyelerinin Bosch'un zaferiyle ilgili şeffaflık iddialarını reddetti. Bosch'un sosyal medyada paylaştığı "Dünyayı kendin değiştir" mesajı ise bazı kesimlerin eleştirisini çekti.

Finalin sunucusu Steve Byrne de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

"Fildişi Sahili güzelinin kazanacağını düşünmüştüm"

Byrne, kendisine yönelik, "3 finalistin listesini yanlış okuyup okumadığı ya da kazananın adını yanlış söyleyip söylemediği" iddialarına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Her şey düzgün ve adil yapıldı ama bazı kişiler hala jüri şeffaflığı ve iş ilişkileri üzerine soru soruyor. Hakkımda yapılan bazı yorumlara ve çılgın mesajlara değinmek istiyorum. Hayır listeyi ters okumadım. Onu geriye doğru da okumadım. Kesinlikle kendi kazananlarımı uydurmadım. Kriterlerin nasıl değerlendirildiğini bile bilmem. Eğer bir şeyi berbat etmiş olsaydım, yönetmen ya da yarışma yetkilileri kulaklığımdan bana hemen söylerdi ya da dürüst olmak gerekirse muhtemelen sahneye müdahale ederlerdi. Miss Meksika'yı tebrik ederim, dürüst olacağım, her şeyin nasıl geliştiğini izlerken, özellikle beşli sırasında, Fildişi Sahili güzelinin kazanacağını düşünmüştüm."

Tartışma

Miss Universe 2025 yarışması sırasında iki jüri üyesi görevden ayrılmış, bir diğer jüri üyesi Omar Harfouch ise "şeffaflık" eksikliğini gerekçe göstererek istifa etmişti.

Meksika basını, Miss Universe organizasyonunun ortaklarından Raul Rocha'nın şirketlerine geçmiş yıllarda devlet petrol şirketi Pemex tarafından büyük bir ihale verildiğini öne sürmüştü.

Meksika Devlet Petrol Şirketi Pemex'te uzun yıllardır görev yapan ve Miss Universe 2025'i kazanan Bosch'un babası Bernardo Bosch Hernandez'in devlet kurumlarındaki konumu ve geçmişte hakkında yürütülen soruşturmalar, bazı kesimlerde "yarışma sonucunda bir çıkar ilişkisi olabilir mi?" yönünde şüphelere yol açmıştı.

Basına göre Fatima Bosch, birkaç gün önce Miss Universe Tayland organizasyon komitesinin direktörü ve aynı zamanda Miss Grand International Başkanı olan Nawat Itsaragrisil'in kendisine yönelik davranışlarına tepki göstererek onları protesto ettiği öne sürülmüştü.

Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışmasında ikinciliği Tayland'ı temsil eden Veena Praveenar üçüncülüğü ise Venezuelalı Stephany Abasaly kazanmıştı.

Bazı güzellik uzmanları Bosch'in aslında söz konusu yarışmada "en iyisi" olmadığını, örneğin Fildişi Sahili'nden Olivia Yace'nin kazanmayı daha çok hak ettiği yönünde değerlendirmede bulunmuştu.