Mısır ve Suudi Arabistan, Gazze'deki ateşkesin uygulanmasının önemini vurguladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasının ve bölgedeki gerginliğin önlenmesinin önemini vurguladı. İki lider, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, kısa bir ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya geldi.

Açıklamada, Veliaht Prens'in iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin merkeziliğini teyit ettiği, bu ilişkileri her iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirme ve daha geniş ufuklara taşıma arzusunu dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ele alınırken, tüm tarafların İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına uymasının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan planın ikinci aşamasının uygulanmasının ve Gazze'ye engelsiz insani yardım akışının artırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Taraflar ayrıca Gazze'de erken iyileşme ve yeniden yapılanma sürecinin başlatılmasının önemine dikkati çekerek, Filistin halkının topraklarından çıkarılmasına yönelik her türlü girişimi reddettiklerini ifade etti.

Açıklamada, çözümün Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm temelinde kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılmasında yattığı kaydedildi.

Sisi ve Bin Selman, görüşmede ayrıca ortak bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Taraflar, bölgede tırmanma ve gerginliğin önlenmesi, krizlere diyalog yoluyla barışçıl çözümler bulunmasının desteklenmesi ve zorluklarla mücadele için Arap dayanışmasının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Devletlerin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın dünkü haberinde, Veliaht Prens'in dün Cidde'de Sisi ile iftarda bir araya geldiği belirtilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı da ziyaretin, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerini güçlendirme ve ortak çıkarlara ilişkin bölgesel ve uluslararası konularda istişare ile koordinasyonu sürdürme çerçevesinde gerçekleştiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
