Mısır ve Rusya dışişleri bakanları, " bölgesel gelişmeleri" görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın başta turizm sektörü ile devam eden kalkınma projeleri olmak üzere farklı alanlarda güçlendirilmesi imkanları değerlendirildi.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar, iki ülke arasındaki işbirliğinin, halkların beklentilerine uygun şekilde daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik temennilerde bulundu.

Görüşmede ayrıca Abdulati, bölgede gerilim ve çatışmaların azaltılmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, tarafların kaygılarını dikkate alan uzlaşıların sağlanması için diyalog ve diplomasinin esas alınmasının önemine dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, iki bakanın bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları desteklemek amacıyla koordinasyon ve istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
