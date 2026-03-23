Haberler

Mısır ve Rusya dışişleri bakanları, "bölgesel gerilimi düşürme çabalarını" görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Orta Doğu'daki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı. İki ülke, bölgesel ve uluslararası barış için diplomatik süreçlerin önemine vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile "bölgedeki gerilimi düşürme yönünde sarf edilen çabaları" görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la telefon görüşmesinde bulundu.

Abdulati ve Lavrov görüşmesi, bölgede yaşanan hızlı gelişmeler ve gerilimi düşürmeye yönelik çabalar konusunda iki ülke arasında devam eden istişare ve koordinasyon çerçevesinde gerçekleşti.

Orta Doğu'da şiddet sarmalının devam etmesi ve çatışma kapsamının genişlemesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Abdulati, bölgenin öngörülemeyen sonuçlarla kapsamlı bir kaosa sürüklenmesini önlemek için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Bölgedeki gerilimi düşürmek için yoğun çabaları sürdürdüklerini aktaran Abdulati, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden gerilimin çözümü için diplomatik süreci devreye almalarının önemine vurgu yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki durumun da konuşulduğu Abdulati ve Lavrov görüşmesinde, Filistin davasına desteklerini sürdürmenin önemine işaret edildi.

Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna krizini de görüşen Abdulati, krizin diplomatik ve diyalog yoluyla çözülmesi yönünde Mısır'ın "değişmez tutumunu" yineledi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

