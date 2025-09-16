Mısır ve Libya Arasında Askeri İşbirliği Görüşmesi

Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Halife ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu ve Genelkurmay Başkanı Halid Hafter, güvenlik ve askeri işbirliğini ele aldı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamaya göre, iki Genelkurmay Başkanı arasındaki görüşme Kahire'deki Savunma Bakanlığında gerçekleşti.

Görüşmede, Mısır ve Libya arasında ortak öneme sahip konuların yanı sıra iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki güvenlik ve askeri işbirliğini güçlendirme imkanları değerlendirildi.

Mısır Genelkurmay Başkanı Halife, ortak zorluk ve tehditlere karşı çabaların birleştirilmesi ile koordinasyonun önemine işaret ederek, ülkesinin Libya topraklarının tamamında istikrar ve güvenliği desteklediğini belirtti.

Libya Genelkurmay Başkanı Halid Hafter de, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ortak işbirliğini artırma arzusunu dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, geçen ağustosta oğlu Halid Hafter'i Genelkurmay Başkanlığına atamıştı.