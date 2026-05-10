Haberler

Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı ve Katar Başbakanı, ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

KAHİRE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Sani telefonda görüşerek, ABD ve İran'ı bu hassas dönemde "sorumlu ve ihtiyatlı" davranmaya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre iki üst düzey diplomat telefon görüşmesinde, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için diplomasiye tam olarak güvenilmesi çağrısında bulunarak, iki taraf arasındaki müzakere sürecini desteklemenin önemini vurguladı.

İki bakan ayrıca Washington ile Tahran arasındaki müzakere sürecindeki gelişmeleri değerlendirdi ve bölgesel güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin, öncelikle bölge halklarının kaynaklarını koruyacak şekilde siyasi çözümlere öncelik verilmesine dayandığına dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İran'da büyük patlama sesi
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Rafting faciası: Botun devrilmesi sonucu genç kadın hayatını kaybetti
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı