Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

KAHİRE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Sani telefonda görüşerek, ABD ve İran'ı bu hassas dönemde "sorumlu ve ihtiyatlı" davranmaya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre iki üst düzey diplomat telefon görüşmesinde, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için diplomasiye tam olarak güvenilmesi çağrısında bulunarak, iki taraf arasındaki müzakere sürecini desteklemenin önemini vurguladı.

İki bakan ayrıca Washington ile Tahran arasındaki müzakere sürecindeki gelişmeleri değerlendirdi ve bölgesel güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin, öncelikle bölge halklarının kaynaklarını koruyacak şekilde siyasi çözümlere öncelik verilmesine dayandığına dikkat çekti.

