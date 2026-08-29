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Mısır ve İİT'den Kudüs'e Statü Değişikliğine Red

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Mısır Dışişleri Bakanı ve İİT Genel Sekreteri, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsünü değiştirme girişimlerini reddettiklerini açıkladı; kentin kimliğinin korunması ve İsrail ihlallerine karşı durulması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Veled Şeyh Ahmed, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsünü veya dokusunu değiştirmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, görevine yeni seçilen İİT Genel Sekreteri Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel gelişmeler ile İslam ülkelerinde güvenlik, istikrar ve kalkınmayı destekleme çabaları ele alındı.

Bakan Abdulati ile Genel Sekreter Ahmed, görüşmede, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsünü veya dokusunu değiştirmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İİT'nin Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanları ile kentin kimliğini koruma hususundaki rolünün önemine dikkati çekerek, kentteki mevcut tarihi ve hukuki statünün muhafaza edilmesi ve İsrail'in kentteki sistematik ihlallerine karşı durulması gerektiğini belirtti.

Kahire'nin Genel Sekreter Ahmed'e olan desteğini yineleyen Abdulati, Mısır'ın teşkilatın rolünü güçlendirmek ve üye ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek ortak İslam eylemini geliştirmek istediğini kaydetti.

Abdulati ayrıca, 27 Ağustos'ta görevi devralan Veled Şeyh Ahmed'i tebrik ederek, diplomatik ve uluslararası tecrübeleriyle teşkilata katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

İİT Genel Sekreteri Veled Şeyh Ahmed ise Mısır'ın desteğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, İslam dünyasının meselelerinde Kahire ile koordinasyon ve istişareyi sürdürme arzusunda olduğunu ifade etti.

Eski Moritanya Dışişleri Bakanı Veled Şeyh Ahmed, 27 Ağustos'ta, İİT Genel Sekreterliğine seçilmişti.

Ayrıca Moritanya Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürlüğü de yapan Veled Şeyh Ahmed, BM bünyesinde Yemen, Libya ve Suriye temsilcilik ve misyon başkanlıkları yapmış bir isim.

Kaynak: AA
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