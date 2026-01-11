Haberler

Mısır ve Filistin dışişleri bakanları Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Gazze ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirmek için bir araya geldi. Görüşme, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısı sırasında gerçekleştirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ve Ağabekyan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısı marjında görüştü.

Açıklamada, görüşmenin işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere ilişkin iki taraf arasındaki devam eden koordinasyon ve istişare çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Abdulati, Mısır'ın Filistin halkına ve Filistin Ulusal Yönetimi'ne tam desteğini yineleyerek, ülkesinin son iki yıldır Gazze'deki savaşı durdurmak, insani yardım ve kurtarma çalışmalarının bölgeye ulaştırılmasını sağlamak, Filistin halkının yaşadığı insani krizi hafifletmek ve yerinden edilme planlarını engellemek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomatik çabalara dikkat çekti.

Abdulati ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik planının ikinci aşamasının uygulanmasının önemini vurguladı.

Filistin Yönetimi'nin reform sürecini tamamlamasına ve hem Gazze Şeridi'nde hem de Batı Şeria'da görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Abdulati, Filistin İdari Komitesi'nin Gazze'de günlük yaşamın yönetimi ve temel hizmetlerin sağlanması için en kısa sürede sorumluluk üstlenmesinin önemine işaret etti.

Mısırlı Bakan, ateşkesin izlenmesi amacıyla geçici bir uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasının da gerekli olduğunu ifade etti.

Filistin topraklarının (Batı Şeria ve Gazze Şeridi) siyasi ve coğrafi bütünlüğünün korunmasının önemini vurgulayan Abdulati, bu birliği zayıflatacak veya iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldıracak her türlü adımla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Mısırlı bakan, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri tırmanışı, devam eden Yahudi yerleşim faaliyetleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki artıştan duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bunun adil ve kalıcı barış ihtimaline doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ise Mısır'ın Filistin davasını desteklemedeki "önemli ve tarihi" rolünü takdirle karşıladıklarını ifade ederek, Mısır'ın Gazze'deki savaşı durdurma ve insani yardım akışını sağlama yönündeki çabalarını takdir etti.

Ağabekyan ayrıca, Mısır'ın Filistin halkının topraklarından zorla yerinden edilmesine yönelik girişimleri reddeden tutumunu ve Filistinlilerin kendi topraklarında kalma hakkını savunmasını takdir ettiklerini belirtti.

Mevcut koordinasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağabekyan, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve iki devletli çözüme dayalı siyasi sürecin desteklenmesi için bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
Haberler.com
