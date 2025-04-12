Mısır ve Endonezya Liderlerinden Gazze Üzerine Görüşme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgesel meseleleri görüştüğü belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Subianto ile başkent Kahire'nin doğusundaki El-İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Orta Doğu'da istikrarın yeniden sağlanması ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberinde ise Sisi ile Subianto'nun, jeopolitik konular, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdiği aktarıldı.