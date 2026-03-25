Mısır ve Çin dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi için uluslararası çabaların artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bölgedeki gerilimle ilgili gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Çinli mevkidaşı Vang ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati ve Vang görüşmesinde, Mısır ve Çin arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaştan sonra Orta Doğu'da yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler de konuşuldu.

Bu gerilimin düşürülmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılmasının önemine vurgu yapan Abdulati, "Askeri gerilimin sürdürülmesi, hem bölgesel hem de uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, çatışmanın daha fazla yayılmaması için bölgesel ve uluslararası koordinasyonun yoğunlaşmasının önemi vurguladı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti

Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı

Ailesiyle sinemaya gitti, filmi bırakıp yaptığına bakın