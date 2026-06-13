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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff bölgesel gelişmeleri görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bölgesel gelişmeler ve ABD-İran müzakerelerindeki son durumu ele aldı. Görüşmede, anlaşmanın gerilimi azaltacağı ve bölgesel istikrarı güçlendireceği vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde gelinen son durumu görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulatİ, Özel Temsilci Witkoff ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

ABD ile İran arasında arzu edilen anlaşmaya varılması amacıyla sürdürülen temasların değerlendirildiği görüşmede, söz konusu anlaşmanın gerilimin azaltılmasına, çatışmaların sona erdirilmesine ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Abdulati görüşmede, Mısır'ın anlaşmaya yönelik desteğini yineleyerek, tüm tarafların kaygılarını dikkate alan nihai bir uzlaşıya ulaşılması için bölgesel ortaklarla işbirliği içinde her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Abdulati ayrıca, mevcut fırsatın değerlendirilerek çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Witkoff ise bölge ülkelerinin, özellikle de Mısır'ın anlaşmaya ulaşılması yönünde yürüttüğü yoğun diplomatik çabalardan övgüyle söz ederek, olası bir anlaşmanın bölgede güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sunması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Semerci
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