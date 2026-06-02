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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ABD'li Temsilci Witkoff İran konusunu görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD-İran müzakere sürecindeki son gelişmeleri telefon görüşmesinde ele aldı. Abdulati, uzlaşı temelli çözüm ve bölgesel istikrar vurgusu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecindeki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati ile Witkoff, bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri değerlendiren Abdulati ve Witkoff, müzakere sürecinin ilerletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Abdulati, krize uzlaşı temelinde bir çözüm bulunmasına yönelik çabaların sürdürülmesinin önemine işaret ederek, Mısır'ın bölgesel ortaklarıyla koordinasyon içinde, tüm tarafların kaygılarını gözeten ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirecek bir çözüme ulaşılması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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