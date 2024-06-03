Mısır Uçaklarından Gazze'ye Havadan Yardım

Dosya Boyutu: 79.91MB

ÇEKİM TARİHİ: 2 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 01: 18

Gazze'ye havadan yardım bırakan Mısır uçaklarından çeşitli görüntüler (Mısır ordusunun izniyle)

Mısır ordusu, Gazze halkının ıstırabını hafifletmek için havadan tonlarca yardım malzemesi bıraktı.

Ordu Pazar günü yaptığı açıklamada, bölgedeki dost ülkelerden uçakların eşliğinde, orduya ait nakliye uçaklarının Ürdün'den hareket ederek Gazze Şeridi'nin ulaşılması zor bölgelerine havadan yardım paketleri bıraktığını duyurdu.

Söz konusu yardım, Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları durdurma ve insani durumun kötüleşmesini önleme çabaları yürüttüğü bir dönemde yapıldı.

El Kahire haber kanalının bildirdiğine göre Filistin davasına desteğini yineleyen Mısır, Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in Refah sınır kapısının yeniden açılmasına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Kanalın üst düzey bir güvenlik kaynağından aktardığına göre Mısır, ABD ve İsrail heyetleri, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısının yeniden açılmasını görüşmek üzere Pazar günü Kahire'de bir araya geldi.

İnsani yardımın yanı sıra hasta ve yaralıların tedavi edilmek üzere Gazze dışına taşınması için geçit görevi gören kapı, İsrail'in 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafının kontrolünü ele geçirmesinden bu yana kapalı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)