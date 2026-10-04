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Mısır, Sudan, Somali ve Eritre liderleri El-Alameyn'de Somaliland'ı tanımayı reddetti

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El-Alameyn'de Mısır, Sudan, Somali ve Eritre liderleri dörtlü istişare zirvesinde bir araya geldi. Ortak bildiride bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale kabul edilmedi, Sudan ve Somali'nin egemenliğine destek verildi, Somaliland'a yönelik tanıma reddedildi.

Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde Mısır, Sudan, Somali ve Eritre liderlerinin katılımıyla dörtlü istişare zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, bölge ülkelerinin iç işlerine herhangi bir gerekçeyle müdahale edilmesinin kabul edilmediği, Sudan'ın birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarına destek verildiği, ülkedeki paralı askerlere yönelik her türlü desteğin reddedildiği kaydedildi.

Somali'nin birliği ve egemenliğine de destek verilen bildiride, ülkenin toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü müdahale ve girişimin reddedildiği vurgulandı.

Bildiride, Somaliland olarak anılan ayrılıkçı bölgeye yönelik herhangi bir tanıma veya desteğin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Söz konusu dört ülkenin seyrüsefer serbestisine bağlılıkları yinelendi ve Kızıldeniz'in yönetiminin yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğu vurgulanan bildiride, Nil Nehri'nin aşağı havzasındaki Mısır ve Sudan'ın mevcut su kullanım haklarına zarar verecek tek taraflı uygulamaların da kabul edilmediği belirtildi.

Zirvede ayrıca dörtlü istişare zirvesinin düzenli olarak ve ihtiyaç duyulması halinde yeniden toplanması ile alınan kararların takibi için bir mekanizma oluşturulması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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