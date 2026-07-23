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Sivas'ta mısır silosunda yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Sivas'ta mısır silosunda yakalanan yılan doğaya bırakıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir mısır silosuna giren yılan, itfaiye ekiplerince özel aparatla yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir mısır silosuna giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Gürçayır beldesindeki bir mısır silosunda ızgaralar altında yılan gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özel aparat yardımıyla yılanı yakalayan ekipler, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
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