Mısır Savunma Fuarı Başladı

KAHİRE, 2 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Fuar Merkezi'nde başlayan ve dört gün sürecek Mısır Savunma Fuarı'nda, 400'den fazla savunma ve güvenlik şirketi kara, deniz ve hava alanlarındaki en son askeri teknoloji, ekipman ve sistemlerini sergiliyor. Fuar, askeri personel, hükümet yetkilileri, uluslararası heyetler ve sektör profesyonellerinin ilgisini çekiyor.