Mısır ordusu: Bir savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü, pilot kurtuldu Mısır ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve pilotun kurtulduğunu açıkladı. Mısır ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve pilotun kurtulduğunu açıkladı. Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim uçuşu sırasında bir savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü." ifadelerini kullandı. Abdulhafız, Hava Kuvvetleri adına eğitim uçuşu yapan uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu belirtti. İlgili kurumların "olaya ilişkin gerekli tedbirleri aldığını" kaydeden Abdulhafız, açıklamada ayrıntılı bilgiye yer vermedi. AA / Hamdi Yılmaz - Güncel Güncel Haberler

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