Mısır, Nil Nehri'ndeki Su Seviyesi Yükselişi Üzerine İhtiyatı Tedbirler Alıyor

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki Hedasi (Rönesans) Barajı krizi devam ederken Mısır makamları, Nil Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi ve kıyısındaki arazilerin sular altında kalması üzerine ihtiyati tedbirlerin uygulanması talimatı verdi.

Mısır hükümetinden yapılan açıklamada, Buhayre Valiliği'nin ilgili birimlerine hazırlık ve teyakkuz seviyesini yükseltme, acil önleyici tedbirler alma ve nehir suyunun seviyesinin yükselmesini sınırlamak amacıyla Nil Nehri üzerinde yer alan bölgelerde taşkın alanlarının tamamının tespit edilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Minufiye vilayetine bağlı Aşmun ve Menuf bölgelerindeki yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada, "nehirde taşkın yaşanan arazilerde ikamet eden halkın, çiftçilerin, nehrin akış yatağı kenarına inşa edilen evlerde oturanların bu bölgeleri derhal tahliye etmeleri" konusunda uyarı yapıldı.

Su seviyesinin artmasının beklendiği yönünde tahminlere işaret edilen açıklamada, Aşmun merkezi köylerinde yaşayanların dikkatli olmaları, söz konusu arazilerde şu anda tarımsal faaliyetin durdurulması, can ve mal güvenliğini korumak için tüm önleyici tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Yerel medyaya göre, Aşmun'a bağlı Delhamu köyündeki bazı evler ve arazileri sular altında kaldı.

Mısır'ın bu önlemleri, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerindeki Hedasi Barajı'nın kapaklarını Mısır ve Sudan gibi alıcı ülkelerle önceden koordinasyon sağlamadan açması sonucu Sudan'da yakın zamanda yaşanan taşkınların ardından geldi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli dün hükümetin ekim ayı sonuna kadar Nil'deki su miktarında artış beklediğini, özellikle Buhayre ve Minufiye vilayetlerinde bazı bölgelerin sular altında kalacağını belirtmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, çarşamba günü, barajın işletilmesi konusunda koordinasyon eksikliğinin, son dönemde Sudan'da büyük taşkınlara yol açtığını vurgulayarak, Etiyopya'nın Hedasi Barajı konusundaki tek taraflı girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini kaydetmişti.