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Mısır lideri Sisi, Suudi Arabistan'a müdahale istenirse parlamentoyu oturuma çağırdı

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Mısır lideri Sisi, Suudi Arabistan'a müdahale istenirse parlamentoyu oturuma çağırdı
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliği için her türlü önlemi almaya hazır olduklarını söyledi. Sisi, müdahale istenirse parlamentoyu acil oturuma çağırdı ve savaş değil savunma kapsamında Körfez'deki kardeşlerin topraklarını koruyacaklarını belirtti.

KAHİRE, 18 Ekim (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve egemenliğini savunmak için talep edeceği her türlü önlemi almaya hazır olduklarını söyledi.

Mısır devlet televizyonu Nil TV'nin cumartesi günü bildirdiğine göre Sisi, Yeni İdari Başkent'teki Mısır Askeri Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, "Suudi Arabistan'ı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız" dedi.

Söz konusu adımın "parlamentonun onayını gerektirdiğini" belirten Sisi, "Müdahale etmemiz istenirse, bize harekete geçme yetkisi vermesi için parlamentoyu acil oturum yapmaya çağırıyorum. Kimseye karşı savaş açmaktan bahsetmiyorum. Tamamen savunma açısından konuşuyorum. Körfez'deki kardeşlerimizin topraklarını korumak ve savunmak konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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