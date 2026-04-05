Mısır, Küresel Enerji Krizi Nedeniyle Elektrik Fiyatlarına Zam Yaptı

KAHİRE, 5 Nisan (Xinhua) -- Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile tetiklenen küresel enerji krizini gerekçe göstererek nisan ayından itibaren ticari ve konut elektrik tüketiminde fiyat artışına gidileceğini duyurdu.

Bakanlıktan cumartesi günü yapılan açıklamada, Körfez bölgesinde devam eden savaşın neden olduğu ve tüm enerji kaynaklarını etkileyen "ciddi ve eşi görülmemiş küresel kriz" nedeniyle bu aydan itibaren bazı ticari ve konut tüketim kademelerinde fiyat artışının gerekli hale geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, çeşitli kademelerdeki ticari elektrik tarifeleri ortalama yüzde 20 oranında artırılacak.

Konut tüketiminde aylık 2.000 kilovat-saat ve üzeri tüketim kademelerinin fiyatları ortalama yüzde 16 oranında artırılırken, 2.000 kilovat-saat eşiğinin altındaki tüm kademelerde tarifeler değişmeden kalacak.

Bu karar, Mısır hükümetinin küresel enerji krizine karşı aldığı bir dizi önlemin ardından geldi.

Mart ayı sonunda açıklanan tasarruf tedbirleri arasında uzaktan çalışma sisteminin devreye alınması, yakıt tüketimi yüksek mega projelerin uygulanmasının yavaşlatılması ve tüm devlet araçlarına ayrılan yakıt kotasının yüzde 30 oranında azaltılması yer almıştı.

Diğer tedbirler arasında mağazalar, restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin kısaltılması ile sokak ve reklam panolarının aydınlatmasının üçte bir oranında azaltılması da bulunuyor.

