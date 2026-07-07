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Mısır Kültür Bakanı Zeki, fikri mülkiyet davasında hakkında kesinleşen kararın ardından istifa etti

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Mısır Kültür Bakanı Cihan Zeki, fikri mülkiyet haklarını ihlal davasında Yargıtay'ın kararı onamasının ardından hükümeti zor durumda bırakmamak için istifa etti. Başbakan istifayı kabul etti.

Mısır hükümeti, fikri mülkiyet haklarının ihlali davasında hakkında verilen hükmün kesinleşmesinin ardından Kültür Bakanı Cihan Zeki'nin istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Zeki'nin, "yargı kararlarına saygı ve hükümeti zor durumda bırakmamak" amacıyla istifasını Başbakan Mustafa Medbuli'ye sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Medbuli'nin istifayı kabul ettiği ve Zeki'ye görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Zeki de yaptığı açıklamada, Mısır yargısının kararlarına saygı duyduğunu belirterek, söz konusu davanın kişisel bir mesele olduğunu, bu nedenle hükümeti zor durumda bırakmamak için istifa ettiğini kaydetti.

Hukuki haklarını kullanmayı sürdüreceğini vurgulayan Zeki, Mısır yasalarının tanıdığı imkanlar çerçevesinde kararın yeniden incelenmesi talebinde bulunacağını bildirdi.

Mısır Yargıtayı, dün Zeki'nin yaptığı iki temyiz başvurusunu reddederek, Temmuz 2025'te Ekonomi Mahkemesince verilen fikri mülkiyet haklarının ihlali kararını onamıştı.

Mısırlı yazar Süheyr Abdulhamid'in yaptığı başvuru üzerine görülen davada Zeki, Abdulhamid'e ait kitaptan "tam bölümler ve özgün niteliği etkileyen uzun alıntılar" yapmakla suçlanmıştı. Zeki ise suçlamaları reddederek kitabındaki bölümlerin "izin verilen alıntı" kapsamında olduğunu savunmuştu.

Zeki'nin avukatlığını üstlenen Ala Abid Hukuk Bürosu da dün yaptığı açıklamada, davanın yalnızca tazminat taleplerini içeren hukuki bir uyuşmazlık olduğunu ve fikri mülkiyet alanındaki teknik değerlendirmelerden kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, yargı kararlarına saygı duyulduğu vurgulanırken yasaların öngördüğü çerçevede "kararın yeniden incelenmesi" talebinde bulunulmasının hukuki bir hak olduğu ifade edildi.

Mısır'da Yargıtay kararları kesin nitelik taşısa da hükümlülerin belirli şartlar altında kararın yeniden incelenmesi talebinde bulunmasına imkan tanıyan istisnai bir hukuk yolu bulunuyor.

Mahkeme kararına ilişkin yapılan açıklamalarda, hükmün gerekçesi ya da ihlalin kapsamına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi. Kararın yalnızca fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin önceki hükmün onanmasını içerdiği belirtilirken dosyanın içeriğine dair detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
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