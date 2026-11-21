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Mısır, Kızıldeniz'de askeri faaliyetlerin ve yabancı askeri varlığın artmasının gerilimi tırmandırdığı, uluslararası deniz ulaşımı ve ticaretinin güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkenin güneyinde düzenlenen 6. Asvan Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma Forumu kapsamında gerçekleştirilen Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'nda güvenlik ve işbirliği konulu toplantıda konuştu.

Abdulati, Afrika Boynuzu'nun istikrarı ile Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki deniz ulaşımının güvenliği arasındaki sağlam bağlantıya işaret etti.

Kızıldeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin bölgenin güvenliğinin korunmasında merkezi bir role sahip olduğunu vurgulayan Abdulati, bu ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Abdulati, "Kızıldeniz'de artan askeri faaliyetler, yabancı askeri varlığın çoğalması ve eş zamanlı yürütülen deniz operasyonlarının artması, gerilimi tırmandırıyor ve uluslararası deniz ulaşımının güvenliği ile deniz ticaretini tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarına işaret eden Abdulati, ülkesinin Somali devlet kurumlarına verdiği desteğin, polis ve silahlı kuvvetler personelinin eğitilmesini ve Eş-Şebab ile mücadele kapasitelerinin güçlendirilmesini de kapsadığını belirtti.

Abdulati, bazı bölgesel aktörlerin Afrika Boynuzu'nun istikrarını, bölge ülkelerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden politikaları konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca Mısır'ın Yemen krizine siyasi bir çözüm bulunmasını desteklediğini vurgulayan Abdulati, Kahire'nin Ekim 2025'te Asvan Forumu kapsamında başlattığı Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz Ekonomik ve Denizcilik Kalkınma (StREAM) girişiminin, Kızıldeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), Şubat 2024'te Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik "Aspides" misyonunu başlatmıştı. AB, operasyonun görev süresini Şubat 2027 sonuna kadar uzattı.

Somali açıkları, Hint Okyanusu'nun batısı ve Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlama ve korsanlıkla mücadele görevini yürüten Avrupa'nın "Atalanta" operasyonunun görev süresi de aynı tarihe kadar devam ediyor.

Bölgede ayrıca çok uluslu Birleşik Deniz Kuvvetlerine bağlı Birleşik Görev Kuvveti-153 de faaliyet gösteriyor. Birleşik Görev Kuvveti, Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'nde deniz güvenliğinin güçlendirilmesinden sorumlu. Mısır daha önce Nisan 2025'te bu görev gücünün komutasını üstlenmişti.

Suudi Arabistan ise 30 Temmuz'da, aralarında Mısır, Türkiye ve Katar'ın da bulunduğu 14 ülkenin katılımıyla Çok Uluslu Savunma Denizcilik İttifakı kurduğunu açıklamıştı. İttifakın amacı, Kızıldeniz, Babülmendep ve Aden Körfezi'nde uluslararası deniz ulaşımını ve enerji arzını korumak olarak belirtilmişti.

Kaynak: AA