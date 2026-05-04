Haberler

Mısır: İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Süveyş Kanalı gelirlerinde 10 milyar dolar kayba neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, Mısır'ın Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık 10 milyar dolarlık kayba yol açtığını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, Mısır'ın Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık 10 milyar dolarlık kayba yol açtığını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesini ziyaret eden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi.

Görüşmede Sisi, Mısır'ın son 5 yılda çeşitli küresel krizlerle tepkisel önlemler alarak başa çıktığını belirtti.

Bu önlemlerin uluslararası finans kuruluşlarından övgü topladığını ekleyen Sisi, Mısır'ın hali hazırda İran savaşıyla (ABD/İsrail-İran Savaşı) ilgili mevcut krizle mücadelede de aynı yaklaşımı izlediğini ifade etti.

Bunun yanında Sisi, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların akabinde, Bab'ul Mendep Boğazı'ndaki gemilere yapılan saldırılar sonucu ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık 10 milyar dolar kaybettiğini belirtti.

Ülkesinin OECD ile ekonomi ve kalkınma alanlarındaki uzun süreli işbirliğine vurgu yapan Sisi, OECD'nin Mısır'da ekonomiyi reform etme çabalarına verdiği desteğe duyduğu takdiri dile getirdi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Yemen'de İran destekli Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef almaya başlamıştı.

Kızıldeniz'deki Babu'l Mendep Boğazı'ndan ve Süveyş Kanalı'ndan geçecek gemiler, saldırılar nedeniyle alternatif rotalar kullanmıştı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti

Ali Koç'un rakibi olmuştu! Fenerbahçe başkan adayı hayatını kaybetti
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar

12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar