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Mısır, İsrail'e Büyükelçi Atamama Kararı Aldı

Mısır, İsrail'e Büyükelçi Atamama Kararı Aldı
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Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve kalıcı işgal planı nedeniyle büyükelçi atamama kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıların genişletilmesi planının onaylanmadığını açıkladı.

Mısır'ın, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırı ve kalıcı işgal planı nedeniyle İsrail'e büyükelçi atamama kararı aldığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Mısır Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, İsrail güvenlik kabinesinin onayladığı Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı ve kalıcı işgal planı nedeniyle büyükelçi atanmayacağını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in 5 ay önce Kahire'ye Büyükelçi olarak atadığı Uri Rotman'ın güven mektubunu da henüz onaylamadığı kaydedildi.

İsrail güvenlik kabinesi, 5 Mayıs'ta, Gazze'ye saldırıların genişletilmesine yönelik planı kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de planda yer alıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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