Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ABD-İran müzakerelerini görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ABD-İran müzakereleriyle ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin son gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, ayrıca taraflar arasında anlaşmanın sağlanmasını hedefleyen çabalar konuşuldu.

Abdulati, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması yönünde çabaların sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, bu gerçek fırsatı değerlendirerek savaşı sona erdirmeyi ve bölgesel istikrarı desteklemeyi umduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söylemişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesini kullanmıştı.