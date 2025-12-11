Mısır'ın Ulusal Yemeği Koşari, Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Dahil Edildi

KAHİRE, 11 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir restoranda müşteriler için geleneksel koşari yemeğini hazırlayan bir şef, 10 Aralık 2025.

Mısır Kültür Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin sevilen ulusal yemeği koşarinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2025 İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edildiğini duyurdu. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)