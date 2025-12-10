Mısır'ın ulusal yemeği "koşari", UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Mısır'ın ulusal yemeklerinden "koşari", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2025 yılı için İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklendi.

Mısır Kültür Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "UNESCO, Mısır'ın koşari yemeğini 2025 yılı için İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydetti." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, tescil kararının Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite toplantıları sırasında alındığı belirtildi.

Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fuad Henu da, koşarinin UNESCO listelerinde Mısır adına kayıtlı 11. unsur olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun "Mısır mirasının ilham verme gücünün ve uluslararası toplumun bu mirasa duyduğu saygının yeni bir teyidi" olduğunu vurguladı.

Koşari'nin listeye alınmasının, Mısırlıların günlük yaşam pratiklerine verilen önemi yansıttığını belirten Henu, söz konusu yemeğin "Mısır kimliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğunu ifade etti.

Henu, koşarinin UNESCO'da tescillenen ilk Mısır yemeği olduğuna dikkati çekerek, önümüzdeki yıllarda kuşaktan kuşağa aktarılan sosyal ve kültürel uygulamalara ilişkin daha fazla unsurun kaydedilmesinin beklendiğini söyledi.

Tescilin ardından UNESCO Komitesine hitap eden Mısır Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Danışmanı Nahle İmam ise koşarinin listeye dahil edilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İmam, adaylık dosyasının hazırlanmasında, bu unsuru günlük yaşamında sürdüren birey ve gruplarla yakın işbirliği yapıldığını belirterek bunun koşarinin çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Bu başarının "uygulayıcıların yıllardır süren çabasının bir meyvesi" olduğunu vurgulayan İmam, "koşari restoranlarına ve koşari yapımının geleneksel yöntemlerini yaşatarak çocuklarına aktaran her Mısırlı kadına" teşekkür etti.

Mısır'da büyük bir popülariteye sahip olan koşari, ülkeyi ziyaret eden turistlerin ve yabancı yetkililerin de en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.