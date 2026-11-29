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KAHİRE, 29 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde çevre yolunda bir otomobilin akaryakıt tankerine çarpması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdülgaffar cumartesi günü yerel bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak, "Ne yazık ki yaralılardan biri, aldığı ağır yanıklar nedeniyle dün hastanede hayatını kaybetti. Böylece can kaybı 32'ye yükseldi" açıklamasında bulundu.

Abdülgaffar, ilk etapta yaralanan 26 kişiden 7'sinin taburcu edildiğini, son can kaybıyla birlikte hastanede tedavisi devam edenlerin sayısının 19'dan 18'e düştüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu ve savcılıkla koordinasyon içinde gerçekleştirilen DNA testleri sonucunda hayatını kaybeden 30 kişinin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi.

Mısır Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamaya göre kaza, başkent Kahire yakınlarındaki Giza kentinin El-Varrak ilçesinde bulunan çevre yolunda bir otomobilin akaryakıt tankeriyle çarpışması sonucu meydana gelmişti. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerden yola dökülen benzin alev almıştı.

Savcılık perşembe günü, 21 yaşındaki otomobil sürücüsünün soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua