Mısır'ın Dimyat Limanı'ndaki gazlaştırma ve depolama gemilerinde yangın çıktı

Mısır Petrol Bakanlığı, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını açıkladı.

Mısır Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dimyat Limanı'ndaki gazlaştırma ve depolama gemilerindeki yangına itfaiye ve güvenlik ekipleri aracılığıyla müdahale edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yetkililerin de olay yerine derhal intikal ettiği aktarılan açıklamada, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.???????

Kaynak: AA