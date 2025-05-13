Mısır'ın Batı Suheyl Köyü: Ekoturizmde Yeni Bir Cazibe Merkezi

İBRAHİM EL-HAZİN/MEHMET NURİ UÇAR - Mısır'ın güneyinde Nil Nehri kıyısında yer alan Nübye yerleşim alanlarındaki Batı Suheyl köyü, 100 yılı aşkın geçmişi, renkli mimarisi ve köklü Nübye kültürüyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyor.

Asvan kentinin batısında konumlanan köy, geleneksel toprak evleri, doğal yaşamla iç içe yapısı ve evlerde beslenen küçük timsahlarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nil Nehri üzerindeki yelkenli tekneler ve motorlu araçlarla Batı Suheyl köyüne ulaşan turistler, köydeki evlerin birçoğunda geçmişten gelen bir gelenek olarak özel havuzlarda beslenen küçük timsahları inceleme fırsatı buluyor.

Binlerce yıllık Nübye ruhu

Köy, binlerce yıl öncesine dayanan Nübye uygarlığının izlerini taşıyor.

Batı Suheyl'e ayak basan ziyaretçileri, ilk anda köyün tertemiz havası ve her biri adeta tablo gibi duvar resimleri karşılıyor. Nil'i ve yelkenli tekneleri konu alan canlı renkli duvar resimleri, köy evlerinin dış cephelerinden iç duvarlarına kadar her köşeyi süslüyor.

Duvarlarda yer alan bir diğer dikkat çekici figür ise İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Mısırlı futbol yıldızı Muhammed Salah. Köy halkı Salah'a olan sevgisini duvarlara yansıtmış.

Yerel girişimle Batı Suheyl dünya sahnesinde

Nil Nehri kıyısında yer alan Batı Suheyl köyü, son yıllarda sadece bölgesel bir yerleşim olmaktan çıkarak uluslararası turizmin dikkat çeken duraklarından biri haline geldi.

Köy halkı özellikle de gençler, turizmin durgunlaştığı dönemlerde kendi girişimleriyle alternatif gelir yolları üretmeyi başardı. Bu çabalar, Batı Suheyl'i sadece yerel bir köy değil, aynı zamanda dünya genelinde örnek gösterilen bir turizm modeli haline getirdi.

Bölgenin doğallığı ve kültürel zenginlikleri turistik bir cazibeye dönüştü

Geleneksel Nübye evlerinin kubbeli yapıları, canlı renklere boyanmış dış cepheleri ve Nil timsahlarının beslendiği özel alanlar, ziyaretçilerin ilgisini çeken unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca Nübye müzik grupları, geleneksel yemekler, doğal içecekler ve el işi ürünler, turistlerin kültürel bir yolculuğa çıkmasına olanak tanıyor.

Timsahtan sanata: Nübye gelenekleri

Köyün ileri gelenlerinden 60 yaşındaki Nasreddin Abdussettar, namıdiğer Hac Nasır, AA muhabirine, köyün tarihi ve kültürü hakkında bilgi verdi.

Yüzündeki çizgilerde Nübye tarihini taşıyan Hac Nasır, Batı Suheyl köyünün Mısır'ın güneyindeki tüm Nübye köyleri arasında turizm açısından en dikkat çeken yer olduğunu söyledi.

Evindeki bir bölümde timsah besleyen Hac Nasır, "Nil'deki küçük timsahları alıp büyütüyoruz. Onlar bu evin bir parçası artık." dedi.

Küçük bir timsahı dikkatle tutarak tanıtan Hac Nasır, "Timsah haftada 2-3 kez besleniyor, havuzu sürekli temizleniyor. Kış aylarında kış uykusuna yatıyor, sadece su içiyor." diye koonuştu.

Hac Nasır, en uzun süre beslediği timsahı 20 yıl sonra tekrar Nil'e saldığını anlattı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden küresel takdir

Köyün doğal yapısını ve kültürel mirasını koruma çabaları uluslararası alanda da takdir topladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Batı Suheyl'i 2024 yılı için "Dünyanın En İyi Kırsal Turizm Köyleri" arasında gösterdi.

260 başvuru arasından finale kalan 55 köyden biri olan Batı Suheyl, bu prestijli listeye girmeyi başardı.

Köy, 1902 yılında Asvan Barajı'nın inşası sonrası kurulmuş olup, adını batısında yer aldığı Suheyl Adası'ndan alıyor.

Ekoturizmde örnek model

Asvan Valisi İsmail Kemal, Mısır resmi haber ajansı MENA'ya yaptığı açıklamada, "Batı Suheyl köyü, ziyaretçilerine benzersiz bir çevre turizmi deneyimi sunarak küresel başarıya ulaştı." dedi.

Asvan Turizm Şirketleri Odası Başkanı Hayri Muhammed Ali de köyün ekoturizmde öncü bir model haline geldiğini belirterek, "Köy evleri butik otellere dönüştü. Gelen turistler Nübye halkının evinde konaklayarak bu kültürü doğrudan yaşıyor." şeklinde konuştu.

Bu sayede, gürültülü ve gösterişli turizm anlayışının ötesinde, sessizlik ve doğallık arayan turistler için Batı Suheyl özgün bir alternatif haline geldi.

Turist rehberleri odası eski başkanı Abdunnasır Sabır da köyü "açık hava stüdyosu" şeklinde tanımlayarak, "Batı Suheyl, klasik turizmin kalıplarını kırdı; sadece antik yapılar değil, yaşayan kültür de turist çekiyor." dedi.