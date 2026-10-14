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Mısır, Gazze Barış Planı'nın tüm hükümlerinin uygulanması çağrısını yineledi

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Mısır, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin yıl dönümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'na tam desteğini yineleyerek tüm hükümlerinin uygulanması çağrısında bulundu. Plan, ateşkes, insani yardım, İsrail'in çekilmesi ve yeniden imarı öngörüyor.

Mısır, Gazze'deki savaşı sona erdirme hedefiyle düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Barış Planı'na verdiği desteği yineleyerek planın tüm hükümlerinin uygulanması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından zirvenin yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Trump ile diğer dünya liderlerinin katıldığı toplantının oluşturduğu ivmenin sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Zirvenin, Gazze'deki savaşı sona erdirmeye ve Orta Doğu'da güvenlik, istikrar ve barışın temellerini oluşturmaya yönelik uluslararası çabalarda önemli bir dönüm noktası olduğu belirtilen açıklamada, Mısır'ın Trump'ın kapsamlı barış planına verdiği "tam destek" yinelendi.

Açıklamada, planın tüm hükümlerinin yerine getirilmesi için ABD'nin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyonun sürdürüleceği kaydedildi.

Plan kapsamında ateşkesin pekiştirilmesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının sağlanması, İsrail'in Gazze'den çekilmesinin tamamlanması, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi ve erken toparlanma ile yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Trump'ın planının, Filistin-İsrail çatışmasının temel nedenlerini ele alacak ciddi ve güvenilir bir siyasi sürecin başlatılması için "tarihi bir fırsat" sunduğu vurgulanan açıklamada, böyle bir sürecin yeni şiddet ve tırmanma döngülerini önlemesi ve iki devletli çözüm temelinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir bölgesel barış sağlaması gerektiği ifade edildi.

Mısır'ın, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki çağrısını yinelediği açıklamada, bu adımın Filistin halkının kendi kaderini tayin etme yönündeki meşru beklentilerini karşılayacağı ve bölgedeki tüm halklar için güvenlik ve istikrar sağlayacağı kaydedildi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla geçen sene 13 Ekim'de Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi gerçekleştirilmişti

Kaynak: AA
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