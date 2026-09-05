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Mısır ve Umman'dan Hürmüz Güvenliği Mesajı

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Mısır ve Umman dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini görüştü. Taraflar, ticari hareketliliğin korunması ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu; İslamabad Mutabakatı'nın önemine dikkat çekildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile bölgesel gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Orta Doğu'daki son durum ile krize çözüm yolları ele alındı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'yla ilgili gelişmeler, bunun bölgesel ve küresel ekonomiye yansımaları masaya yatırıldı.

İki ülke yetkilileri, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ve ticari hareketliliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, çatışmaların durması, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden her türlü kışkırtıcı adımdan uzak durulması gerektiğini belirterek, krizin çözümü için diplomatik çabalara yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Abdulati ayrıca ABD ile İran arasında varılan İslamabad Mutabakatı'nın uygulanması ve tekrar görüşmelere başlanmasının öneminden söz etti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kaynak: AA
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