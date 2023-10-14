Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "(İsrail-Filistin arasında) Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde...
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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "(İsrail-Filistin arasında) Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı"
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "(İsrail- Filistin arasında) Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı"
Kaynak: AA / Güncel