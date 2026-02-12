Haberler

Mısır: Sudan'ın istikrarı, kaos ve çatışmanın yayılmasını engellemek için acil bir gereklilik

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudan'da istikrarın sağlanmasının kaos ve silahların yayılmasını önlemek için acil bir bölgesel gereklilik olduğunu dile getirdi. Abdulati, Sudan'ın bütünlüğüne destek verdiklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Etiyopya'nın başkenti Adisababa'da Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlenen Afrika Birliği'ne bağlı Güvenlik ve Barış Konseyi toplantısında konuştu.

Yapılan görüşmelerin, "çatışmanın sona erdirilmesi ve Sudan'da arzulanan istikrarın sağlanması yönünde ortak bir vizyonun şekillendirilmesine katkı sunmasını" temenni ettiğini dile getiren Abdulati, Sudan'da istikrarın sağlanmasının, "kaos ve silahların yayılmasını önlemek ve terör tehditlerinin tırmanmasını engellemek için acil bir bölgesel gereklilik" olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusunda tutumunun sabit olduğunu, Sudan'ı bölme veya egemenliğine karşı eylemlere karşı çıktığını vurguladı.

Abdulati ayrıca, Sudan'ın Faşir bölgesinde yaşanan insan hakları ihlallerini kınadı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
