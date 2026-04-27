Mısır Dışişleri Bakanı, İranlı ve Katarlı Mevkidaşlarıyla Bölgesel Gerginliğin Azaltılmasını Görüştü

KAHİRE, 27 Nisan (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, İranlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD- İran müzakerelerini ve bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik çabaları ele aldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdulati pazar günü gerçekleştirdiği görüşmelerde, sürdürülebilir bir ateşkesin ve bölgesel istikrarın sağlanması için müzakere yoluna bağlı kalınması ve ilgili taraflar arasında istişare ve koordinasyonun artırılmasının önemini vurguladı.

Abdulati, diyaloğun bölgede çatışmanın yayılmasının getireceği riskleri önlemeye yönelik temel garanti olmayı sürdürdüğünü belirtti.

"Devletlerin egemenliğine mutlak saygı" çağrısında da bulunan Abdulati, Körfez ülkeleri başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin güvenlik endişelerine gereken önemin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdulati, uluslararası seyrüsefer güvenliği ve özgürlüğünün korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran, bölgedeki İsrail ve ABD mevzilerine füze ve insansız hava aracı saldırıları ile karşılık vermişti. Haftalarca süren gerilimin ardından görüşmeler başladı.

8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından 11-12 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan görüşmeler anlaşma sağlanamadan sona erdi. Müzakerelerin yeni turunun bu hafta içerisinde Pakistan'da yapılması bekleniyordu, ancak İran, ABD donanmasının uyguladığı baskıların devam etmesini ve ABD'nin "aşırı taleplerini" gerekçe göstererek planlanan bu müzakerelere katılmayacağını açıkladı.

