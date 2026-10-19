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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Körfez'in güvenliğine saygı çağrısı yaptı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Körfez'in güvenliğine saygı çağrısı yaptı
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'yle telefon görüşmesinde Körfez güvenliğine saygı çağrısı yaptı. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı; Abdulati gerilimin düşürülmesini ve müzakerelere öncelik verilmesini istedi.

KAHİRE, 19 Ekim (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, " Körfez'in güvenliğine saygı" çağrısında bulundu.

Abdulati, pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gün içerisinde Erakçi ile gerçekleştirdiği görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Abdulati, gerilimin düşürülmesinin, müzakerelere öncelik verilmesinin ve Körfez'in güvenliğine saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki gün önce yaptığı açıklamada, güvenlik ve egemenliğini savunmak üzere Suudi Arabistan'ın talep edeceği her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını söylemişti.

Mısır Ulusal Savunma Konseyi pazar günü Suudi Arabistan'a "gerekli ve olası her türlü" desteği sağlama kararı almış, aynı gün Mısır Temsilciler Meclisi de Suudi Arabistan'a yönelik desteğin yetkilendirilmesini ele almak üzere acil oturum düzenlemişti.

Kaynak: Xinhua
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