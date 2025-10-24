Mısır'dan Gazze'ye 50 Tırlık Yardım Konvoyu Gönderildi

Mısır Gazze Şeridi Halkına Yardım Komitesinin, İsrail ordusunun ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği Gazze şehri ve kuzeyine 50 tırlık yardım konvoyu gönderdiği bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye (Al Qahera News)" televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, komitenin, 50 tırdan oluşan ilk yardım konvoyunu Gazze şehri ve kuzeyine gönderdiği belirtildi.

AA muhabiri, "çadır, branda, gıda paketi ve ilaç" içeren yardım konvoyunun Sosyal Kalkınma Bakanlığı depolarına ulaştığını bildirdi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı.

Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.

Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den 20 Ekim'e kadarki süre zarfında Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 6 bin 600 tırdan da sadece 986'sının girişine izin verdi.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında ise Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması, geçici bir yönetim kurulması ve yeniden imar gibi maddeler öne çıkıyor.