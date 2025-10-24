Haberler

Mısır'dan Gazze'ye 50 Tırlık Yardım Konvoyu Gönderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Gazze Şeridi Halkına Yardım Komitesi, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği Gazze'ye 50 tırlık yardım konvoyu gönderdi. Yardımlar arasında çadır, branda, gıda paketi ve ilaç yer alıyor.

Mısır Gazze Şeridi Halkına Yardım Komitesinin, İsrail ordusunun ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği Gazze şehri ve kuzeyine 50 tırlık yardım konvoyu gönderdiği bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye (Al Qahera News)" televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, komitenin, 50 tırdan oluşan ilk yardım konvoyunu Gazze şehri ve kuzeyine gönderdiği belirtildi.

AA muhabiri, "çadır, branda, gıda paketi ve ilaç" içeren yardım konvoyunun Sosyal Kalkınma Bakanlığı depolarına ulaştığını bildirdi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı.

Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.

Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den 20 Ekim'e kadarki süre zarfında Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 6 bin 600 tırdan da sadece 986'sının girişine izin verdi.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında ise Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması, geçici bir yönetim kurulması ve yeniden imar gibi maddeler öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.